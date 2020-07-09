Спутники зафиксировали в деревне Волло-Ри недалеко от столицы КНДР наличие ранее неизвестного и действующего ядерного объекта. Предполагается, что в Северной Корее продолжают производить ядерные боеголовки или их компоненты.

Об этом со ссылкой на данные экспертов Института международных исследований сообщает CNN, в четверг, 9 июля.

Так, специалисты проанализировали кадры, которыми поделилась с ними компания Planet Labs. На них эксперты заметили объект в деревне Волло-Ри недалеко от Пхеньяна, который может быть связан с ядерной программой КНДР. Отмечается, что у него имеются признаки северокорейского ядерного объекта: периметр безопасности, жилье, подземный объект, движение легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, он находится рядом с заводом по производству бутилированной воды, который не имеет ни одной из этих характеристик.

"Этот завод очень активен. Эта деятельность не замедлилась ни во время переговоров, ни сейчас. Они все еще производят ядерное оружие", - сказал профессор Института Джеффри Льюис.

Напомним, ранее мы писали, что Северная Корея возобновила ядерные испытания и сняла запрет на запуск межконтинентальных ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Он также пообещал в недалеком будущем продемонстрировать новый вид стратегического оружия.