Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк за июнь заработали по 89 270 гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Украинских Новостей", в четверг, 9 июля.

Так, спикеру Разумкову за июнь начислено 47 230 гривен заработной платы, Стефанчук и Кондратюк получили в июне аналогичную сумму. Кроме этого им было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Фото: ukranews.com

Напомним, за май руководство парламента получило точно такие же суммы. Разумкову, Стефанчуку и Кондратюку также начисляли по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за апрель.

Также мы писали, что Разумков за прошлый год задекларировал 1,27 миллионов гривен дохода. При этом еще 26,7 млн гривен он одолжил третьему лицу по имени Олег Галушко.