По данным на утро четверга, 9 июля, в Украине зарегистрировано уже 51 224 случая заражения Covid-19. Вчера, 8 июля в нашей стране было отмечено 50 414 случаев. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 810 человек.

С начала эпидемии в Украине умерло 1 327 человек (+ 21 за сутки), а 23 119 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые считают, что восемь из десяти больных коронавирусом могут не иметь вообще никаких симптомов.

Так же мы рассказывали, что в ВОЗ пообещали раскрыть новые данные научных исследований о передаче коронавируса Covid-19 по воздуху.

Кроме этого мы передавали, что 8 июля был установлен новый абсолютный рекорд за все время эпидемии коронавируса по количеству выздоровевших в Украине.