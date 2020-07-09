В Украине число зараженных превысило 50 000 человек, фото pixabay.com

По данным на утро четверга, 9 июля, в Украине зарегистрировано уже 51 224 случая заражения Covid-19. Вчера, 8 июля в нашей стране было отмечено 50 414 случаев. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 810 человек.

С начала эпидемии в Украине умерло 1 327 человек (+ 21 за сутки), а 23 119 пациентов выздоровели. 

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

Данные по Covid-19 на 9 июля

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые считают, что восемь из десяти больных коронавирусом могут не иметь вообще никаких симптомов.

Так же мы рассказывали, что в ВОЗ пообещали раскрыть новые данные научных исследований о передаче коронавируса Covid-19 по воздуху.

Кроме этого мы передавали, что 8 июля был установлен новый абсолютный рекорд за все время эпидемии коронавируса по количеству выздоровевших в Украине.

 

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.