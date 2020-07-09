Начиная с четверга 9 июля, в Киеве будет ограничено движение в районе Шулявского путепровода. Здесь будут проходить масштабные ремонтные работы и водителям придется скорректировать свои маршруты.

Ремонт дорожного полотна может занять до десяти дней.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В связи с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода, произойдет частичное ограничение движения транспортных средств по путепроводу. Начало проведения работ - 9 июля, срок исполнения 8-10 дней.

В коммунальном предприятии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", - заявили в КГГА.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве три года будут ремонтировать станцию метро "Лесная", возле которой появится новый ТРЦ.