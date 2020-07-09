Министерство финансов США оштрафовало одну из крупнейших в мире компаний Amazon за нарушение санкций, связанных с аннексированным РФ Крымом, а так же Ираном и Сирией. В свою очередь, компания признала вину и обязалась выплатить штраф.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства, в среду, 8 июля.

Так, Amazon оштрафовали на 134 523 долларов за нарушение различных санкций, предусмотренных решением Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). В частности, речь идет о поставках товаров и предоставлению услуг лицам, в отношении которых предусмотрены санкции, а также лицам, которые на тот момент находились в Крыму, Сирии и Иране.

Как сообщили в Минфине США, с 15 ноября 2011 года по 18 октября 2018 года люди, находившиеся в Крыму, Сирии и Иране, размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты, которые принадлежали Amazon.

Отмечается, что автоматические скрининговые системы компании не смогли распознать крымские адреса как адреса подсанкционного региона. В Минфине США указали, что Amazon нарушила американское законодательство из-за несовершенства собственных технологий.

Ранее мы писали, на фоне резкого роста акций компании глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на 13 миллиардов долларов всего за 15 минут. Таким образом, его состояние выросло примерно до 129,5 млрд долларов.