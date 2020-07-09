В России очередное громкое дело, связанное с крупным чиновником. Сегодня утром, 9 июля, детективы Следственного комитета РФ и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, причем его подозревают по крайне тяжелым статьям. Следователи инкриминируют ему создание преступной группировки и организацию заказных убийств.

"Сергей Фургал задержан следователями совместно с сотрудниками ФСБ по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. С учетом собранных доказательств и по данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, как передает Интерфакс.

Фото СК России

По ее словам, в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По этому делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений", - сказала Петренко.

Она отметила, что Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В самой пресс-службе хабаровского губернатора факт задержания подтвердили, и заявили, что не знают ничего о его местонахождении.

"Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Так же на данный момент ничего не известно о его местонахождении", - заявили в пресс-службе Фургала.

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