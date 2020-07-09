Вчера, 8 июля, киевское "Динамо" в драматичном матче обыграло полтавскую "Ворсклу" в серии пенальти (8:7) и завоевало Кубок Украины. Причем это произошло впервые за минувшие пять лет.

Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко в своем интервью после финального свистка заявил, что команда, хотя и гарантировала себе место в групповом турнире Лиги Европы, но не будет праздновать эту победу. На кону - борьба за выход в Лигу чемпионов.

- Поздравляем с победой! Это была непростая, нервная игра, которая оправдала статус финала Кубка Украины. Ваши ощущения после матча?

- Спокойно относиться к этому нельзя, я это очень много раз и сам чувствовал и слышал от многих и сам говорю, что если нет волнения перед любой игрой, ты эмоционально пуст и тебе не за чем заниматься этим делом. То, что ты готовишь, что рассказываешь команде, видеть результат - результат своей работы, других критериев нет. Хочу еще раз поздравить всех болельщиков киевского "Динамо" с этой большой победой, с тем, что мы вернули Кубок в наш клуб. Мы постараемся на этом не останавливаться и идти дальше и дальше.

- Главным заданием остается Лига чемпионов?



- Здесь не нужно говорить главная или второстепенная задача. Не может быть Кубок второстепенной задачей, не может быть Лига чемпионов второстепенной. Это главная задача для такого клуба как "Динамо" и всегда будет главной. Я повторюсь, что мы с ребятами поговорили - если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. Только готовиться к следующей игре, других вариантов не рассматривает вся команда.



- "Динамо" 5 лет не выигрывало Кубок Украины...



- Я очень рад. Кубок на своем месте, - заявил Алексей Михайличенко, как передает пресс-служба клуба.



Ранее "Страна" показала видео, как динамовцы выиграли Кубок Украины по футболу в серии пенальти.