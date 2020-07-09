Сегодня ночью, 9 июля, грузовой космический корабль "Прогресс МС-13", отстыковался от Международной космической станции (МКС), вошел в атмосферу Земли и был затоплен в Тихом океане.

Согласно расчетам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), двигательная установка грузового корабля включилась на торможение в 00:31, спустя четыре минуты она завершила работу и корабль продолжил снижение.

В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП грузовой корабль "Прогресс МС-13" вошёл в атмосферу Земли в 01:05 по киевскому времени.

"Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия)", - заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

Отправка следующего космического грузовика "Прогресс МС-15" запланирована на 23 июля с Байконура. Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлив и воды, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 76-ой миссии снабжения МКС.

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