После того, как законопроект №3131 о налогах на землю раскритиковали аграрии и экспертное сообщество, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что ряд его положений не соответствуют реальным нуждам сельхозпроизводителей.

"Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, - это не совсем корректно. Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали", - заявил Денис Шмыгаль, как передает Интерфакс- Украина.

Напомним, законопроект, в частности, предлагает внедрение поставленного налогового обязательства (ПНО) с каждого гектара (5% от нормативно- денежной оценки, или приблизительно 1 500 грн/га). Если сумма НДФЛ на зарплату/аренду, военный сбор, налог на землю, налог с прибыли, единый налог 4-й группы меньше, чем ПНО, то разница взимается в местный бюджет.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский ради привлечения инвесторов предлагает менять Налоговый и Таможенный кодексы и внедрять "инвестнянь".