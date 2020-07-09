Хаотичные изменения в законодательство, вносимые монобольшинством президента Зеленского, вместо усиления ответственности за отдельные правонарушения создают юридическую путаницу.

Это позволяет нарушителям вообще уходить от ответственности.

Один из свежих примеров таких решений - изменение статьи 130 Кодекса об административных правонарушениях. В статье идет речь об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции.

С 1 июля вступили в силу изменения в Уголовный кодекс и КоАП, которые криминализовали ст.130 КоАП. В результате пьяная езда из разряда административных правонарушений перекочевала в Уголовный кодекс (ст.286-1). Соответственно, это повлекло последствия в виде направления в суд не админпротокола, а обвинительного акта о совершении уголовного проступка, что предполагает рассмотрение дел с участием прокурора.

Однако не успели уйти в суд первые обвинительные акты на пьяных водителей, как депутаты от президентской политсилы "Слуга народа" решили все переиграть. Еще в середине июня они проголосовали и отправили на подпись президенту новый закон, который вносит изменения в закон о проступках и восстанавливает статус-кво пьяных водителей, возвращая их правонарушения в плоскость административной ответственности.

Идею криминализовать пьяную езду нардепы "Слуги народа" признали поспешной и решили снова возродить старую добрую 130 статью КоАП. По непонятной причине Зеленский подписал декриминализацию пьяной езды не в июне (до вступления в силу закона о проступках), а на следующий день - 2 июля. Опубликовали же изменения в "Голосе Украины" только 3 июля, создав юридическую коллизию.

Депутаты попытались исправить оплошность и прописали в опоздавших правках, что они набирают законную силу не со дня опубликования, а с 1 июля. Хотя такая юридическая техника грубо противоречит Конституции. В результате на практике судьи стали закрывать дела по протоколам, составленным на пьяных водителей, направленным еще в апреле, но назначенные к рассмотрению в судах после 1 июля.

В Едином государственном реестре судебных решений уже можно найти фееричные примеры того, как судьи закрывали производства по таким делам для любителей покататься навеселе из-за правового бардака, устроенного монобольшинством с важными правовыми нормами КоАП и УК.

К примеру, судья Святошинского суда Игорь Дячук решил освободить от ответственности водителя, попавшегося патрульной полиции с внешними признаками наркотического опьянения и отказавшегося пройти медосвидетельствование. Дело рассматривалось в Святошинском райсуде 6 июля.

Согласно протоколу, составленному патрульными еще 26 апреля 2020 года, около 10:20 копы остановили в районе Кольцевой дороги, на ул. Зодчих, 20, автомобиль "Хюндай". У водителя были внешние признаки наркотического опьянения: зрачки глаз не реагировали на свет, невнятная речь и так далее. Пройти в установленном порядке медицинский осмотр для определения состояния наркотического опьянения водитель отказался.

Судья Дячук решил, что водитель не подлежит административной ответственности в связи с тем, что законодатель сам отменил ответственность по КоАП за это деяние.

Но при этом, по мнению судьи, парламентарии нарушили Конституцию, так как попытались исправить свою ошибку и задним числом выпустили новый закон, который должен заработать до его фактического опубликования - то есть не с 3 июля, а с 1 июля.

Это Дячук и расценил как грубое нарушение ст.94 Конституции, где указано, что законы вступают в действие через 10 дней после опубликования в официальном источнике, но не раньше дня опубликования.

С полным текстом спасительного для водителя постановления можно ознакомиться по ссылке.

Такие прецеденты были и в Николаевской области. По той же причине судья Вознесенского суда Николаевской области Зубар освободила от ответственности водителя, которого 26 мая 2020 года в 11:51 остановили в пгт Александровка Вознесенского района области во время управления транспортным средством "Yamaha Jog" с явными признаками алкогольного опьянения - запахом спиртного изо рта.

От прохождения осмотра на месте с помощью алкотестера водитель отказался. Он не захотел и ехать в больницу с целью установления состояния опьянения в присутствии свидетелей.

Однако на помощь ему пришла спасительная законодательная абракадабра от команды Зеленского и дело было закрыто.

Сейчас во многих судах ломают голову над тем, что же делать с не рассмотренными протоколами по пьяным ездокам: наказывать их по админке или все же прокурор должен обращаться с обвинительным актом и обвинять в совершении уголовного проступка.

Как писала "Страна", МВД поддержало отмену закона об уголовной ответственности за пьяную езду.

Мы также сообщали, что в прошлом году патрульная полиция Украины в целом оштрафовала за нетрезвую езду 115 711 человек.