В западно-африканской стране Кот-д'Ивуар умер премьер-министр Амаду Гон Кулибали. Ему был 61 год.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова президента страны Алассана Уаттары.

Как рассказал глава государства, Кулибали почувствовал себя плохо во время заседания правительства. Его отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Премьер родился в 1959 году в Абиджане и был выходцем из влиятельного древнего ивуарийского клана Кулибали, основавшего в XVIII веке город Корого. Он получил образование инженера в Париже и долгое время работал по специальности. Затем перешел на административную службу.

Пост премьера Кулибали занимал с 2017 года. Кроме того, он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кот-д'Ивуара. Выборы должны пройти в октябре текущего года.

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