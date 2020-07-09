За минувшие сутки в Украине установлен абсолютный рекорд по количеству выздоровевших от Covid-19 за все время эпидемии коронавируса.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Министерства охраны здоровья, об этом на брифинге 8 июля заявил глава ведомства Максим Степанов.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 807 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 65 у детей и 46 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 200 человек. За сутки выздоровели 926 человек, что является абсолютным рекордом за весь период пандемии. Умерли 23 человека", - сказал министр.

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