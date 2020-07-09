Бывший президент Грузии, а ныне - руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили дал почти двухчасовое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы он рассказал о том, как в Батуми развлекался с Дональдом Трампом, когда еще занимал пост главы грузинского государства.

По словам Саакашвили, он катал будущего президента США на своем электромобиле.

"Очень многие любили туда ездить. Хиллари (Клинтон - Ред.), Трамп, Джон Маккейн раз 10 был. Мы с Трампом ходили пешком, я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были, по фонтанам прыгали и статую Али и Нино со всех сторон рассматривали", – сказал Саакашвили.

Также он добавил, что Трамп - очень сентиментальный человек, который обожает музыку.

Ранее "Страна" рассказывала, что Гордону удалось взять интервью у Натальи Поклонской, и она призналась, что голосовала бы за Зеленского.

Мы также писали о беседе Гордона с Игорем Стрелковым, вызвавшей большой скандал и даже протесты националистов.