Активный образ жизни и спорт помогают нам оставаться здоровыми и противостоять вирусам.

Но нужно ли носить маску во время физических упражнений - это вопрос который волнует многих. Специалисты World Health Organization Ukraine дали четкий и обстоятельный ответ на него.

"Использовать маску во время занятий спортом не рекомендуется, поскольку она препятствует комфортному дыханию. Из-за потовыделения маска мокнет, а это не только затрудняет дыхание, но и сопутствует размножению микроорганизмов. Для профилактики заражения коронавирусом во время выполнения физических упражнений необходимо соблюдать дистанцию не менее одного метра", - рассказали медики.

Ранее "Страна" информировала, как правильно утилизировать маски здоровых и инфицированных коронавирусом украинцев.

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