Крупнейший лоукостер Европы компания Ryanair открыла рейсы из Львова в итальянские города Болонья, Милан и Рим и планирует открыть в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию с марта 2021 года.

Новые направления уже доступны в системе онлайн-бронирования на сайте авиакомпании.

"Первый рейс из Болоньи во Львов выполнили", - сказано в сообщении международного аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого.

Отмечается, что в Болонью рейсы будут совершаться по понедельникам и пятницам, в Милан - по вторникам и субботам, в Рим - по средам и воскресеньям.

Также Ryanair намерен запустить рейсы из Львова в Неаполь с 29 марта 2021 года и выполнять их по понедельникам и пятницам, в Бари - с 28 марта (по средам и воскресеньям), в Палермо - с 30 марта (по вторникам и субботам), в Турин - с 28 марта (по четвергам и воскресеньям), в Венецию - с 30 марта (по вторникам и субботам).

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