Зе и ОВГЗ: как президент вляпался в скандал

Главный скандал вчерашнего дня неожиданно разгорелся вокруг президента. И еще неожиданнее – что разгорелся он с подачи самого президента.

Вчера стало известно, что Владимир Зеленский проинформировал Нацагентство по предотвращению коррупции о не внесенных вовремя поправках в декларацию, в связи с чем заплатит штраф.

Ситуация неординарная, но не из ряда вон выходящая. И к скандалу она не привела бы, если бы не суть "забытых" правок.

Как оказалось, президент не внес в декларацию данные 2019 года о погашении облигаций внутреннего госзайма на 5 с лишним миллионов гривен и приобретении новых облигаций на почти ту же сумму. Если еще кто-то не понял, то речь идет о тех самых ОВГЗ, "пирамида" из которых привела к необоснованному укреплению гривны в 2019-м и к ее обвалу в марте 2020-го.

Обвинять президента в том, что он был участником пирамиды, возможно, и неправильно. Да и сумма в обороте ОВГЗ, которую он декларирует, не сопоставима с той, которую опубликовал предшественник Зеленского Петр Порошенко – у экс-президента только доход от ОВГЗ оказался почти таким же, как вся сумма его сменщика.

Однако моральный аспект всей этой истории не дает покоя – ведь все эти сделки происходили уже тогда, когда СМИ начали писать о "пирамиде ОВГЗ", которую выстраивали Минфин на пару с Нацбанком.

Кроме того, выглядит подозрительным то, что из всех доходов президент забыл упомянуть именно операции с ОВГЗ, о которых крайне негативно отзываются представители его собственной фракции.

Безусловно, никто Зеленскому в вину саму "пирамиду ОВГЗ" не поставит. Но его замаранность в ней станет зацепкой, которую обязательно всплывет в ситуации, если подобная коррупция возникнет уже при нынешней власти. И тогда уже никто не поверит, что за такой коррупцией не стоит президент.

Порошенко без меры пресечения: кому во власти нужен пиар экс-президента?

Уже упомянутый экс-президент Петр Порошенко вчера тоже был в центре внимания, но без каких-либо скандалов. Скорее, случился конфуз: состоялось новое заседание Печерского суда по мере пресечения для бывшего гаранта по делу о назначении Семочко в Службу внешней разведки, и на этом заседании было решено меру пресечения не назначать.

Ситуация вышла настолько странной, что разъяснить ее решила лично генеральный прокурор. Ирина Венедиктова рассказала, что подобное решение суда – вовсе не прокол ее подчиненных, а "проявление незаангажированности". И вообще мера пресечения уже не нужна, потому что скоро начнется суд по делу о злоупотреблении полномочиями бывшим президентом.

Может быть, с учетом всех юридических тонкостей генпрокурор и права. Но только объективно все это вчера выглядело так, что суд просто послал нынешнюю власть.

Еще хуже эта ситуация выглядит в комментарии самого Порошенко, который, выйдя из суда, начал рассказывать, что власть его испугалась. И пусть в исполнении экс-президента это была просто пропаганда, она все же выглядела больше похожей на правду, чем то, что озвучила Венедиктова.

Версия о том, что власть заводит дела на Порошенко только для того, чтобы помочь его рейтингу, выглядит нелепо – хотя бы потому, что одновременно власть такими действиями убивает свой собственный рейтинг. Однако, объективно говоря, другого объяснения для всех этих "дел" не находится.

Украина получила еще одного мовного омбудсмена

Вчера Кабмин поставил точку в эпопее с назначением нового мовного омбудсмена, который заменит уволившуюся Татьяну Монахову. Выбор у правительства был из трех кандидатур одна другой одиознее - выбор "потрясающий". Поэтому то, что в итоге выбрали бывшего депутата от "Народного фронта" Тараса Кремня, может даже порадовать – в контексте того, что не выбрали откровенного русофоба Святослава Литинского. Однако в реальности выбор Кремня ничуть не лучше.

Достаточно сказать, что еще в прошлом году кандидатуру нарфронтовца лоббировал такой скандально известный персонаж, как Владимир Вятрович. К этому можно добавить, что Креминь был одним из авторов закона о тотальной украинизации, благодаря которому и появилась должность мовного омбудсмена. Так что, можно сказать, он сам себя трудоустроил.

Насколько "продуктивной" будет работа Кремня на этой должности, зависит и от него, и от правительства в целом. Можно, конечно, надеяться, что нынешний Кабмин, как и прошлый, не найдет в период экономического кризиса средств на существование структуры, направленной на усиление языкового раскола в обществе. Однако, учитывая тот факт, что премьером нынче является галичанин, надежд на это немного.

А потому следует предположить, что штрафы за несоблюдение гражданами драконовского языкового законодательства вскоре станут реальностью. Тем более что Минкульт обещает новому омбудсмену действенную поддержку с формированием секретариата из 50 человек.

Почему книги из России опять не везут?

С начала 2020 года в Украине полностью заблокирован ввоз книг из России. Не ввозят не только художественную литературу, в которой может таиться пропаганда "органов страны агрессора", или историческую, которая может прославлять советское прошлое, – не ввозят вообще ничего.

Причина вроде бы не политическая: из-за перераспределения обязанностей между ведомствами сложилась ситуация, когда Госкомтелерадио уже не может выдавать лицензии, а Минкульт еще не может. Но от этого не легче тем, кому книги из России действительно нужны.

Интересно, что тревогу по этому поводу забил украинский издатель – директор издательства "Саммит-Книга" Иван Степурин. Который, по идее, должен радоваться тому, что конкуренция на рынке ослабла. Но он объясняет: специальная научная, профессиональная литература в Украине почти не производится – она преимущественно переводная и завозится из России.

В частности, речь идет и о книгах по вирусологии, которые стали актуальными с начала эпидемии. В последние годы мы уже привыкли к тому, что в интернете можно найти все – или бесплатно, или за деньги. Так вот, специализированной научной литературы тут нет. Ни бесплатно, ни за деньги.

Можно, конечно, посоветовать нашим ученым учить английский и заказывать книги из Европы. Но только пока они будут учить английский, их знания о вирусах будут отставать от того, что уже знают в России. А это уже вопрос спасенных или не спасенных человеческих жизней…

1 сентября: дети в школу не пойдут?

До начала следующего учебного года еще почти два месяца, но заявления представителей власти уже начинают пугать родителей, еще не отошедших от двух с половиной месяцев дистанционного обучения их детей.

Вчера Виталий Кличко заявил, что до конца карантина школьники Киева будут учиться дистанционно. И вообще – большинство регионов Украины, включая столицу, пока не готовы к возобновлению обучения детей в школах в обычном режиме.

Правда, после этого мэр Киева добавил, что город готовит школы к 1 сентября, но все это прозвучало так, что, наверное, даже сам Кличко не поверил в то, что с наступлением осени дети пойдут в школу.

Между тем продолжение дистанционного обучения будет означать катастрофу и для детей, и для их родителей. Для детей – потому что все понимают: во время дистанционного обучения больше знаний получают родители, а не дети. Для родителей – потому что большинству придется разрываться между работой (карантина-то больше нет) и занятиями с ребенком, которому нужно разъяснить все, что во время карантина не могут объяснить учителя.

Да и в целом странно выглядит ситуация, когда карантин отменили фактически для всех сфер жизнедеятельности, кроме школ – и это при том, что уровень заболеваемости среди детей школьного возраста как раз самый низкий.

В общем, пока ситуацию спасает только то, что до 1 сентября почти два месяца, а до местных выборов – три с половиной. Но через полтора месяца, когда начнется предвыборная кампания, Кличко уже вряд ли решится сделать подобное заявление о школах. Политтехнологи не позволят губить рейтинг.