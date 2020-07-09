Протестующие в Белграде предприняли новую попытку прорыва в здание Скупщины (парламента) Сербии.

Об этом рассказывает корреспондент РИА Новости с места событий.

Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Накануне президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные спецслужбы в насилии, которое произошло в центре Белграда.

"Это политическое выступление было организовано, и по данным наших служб безопасности, за ним наблюдали не только криминальные круги, но и иностранные службы", - сказал Вучич, комментируя события минувшей ночи в Белграде.

По его словам, "прошлой ночью в Белграде произошло самое жестокое политическое насилие за последние годы, когда под предлогом коронавируса был организован протест, который шел вразрез со всем, и в частности с законодательством".

"Им воспользовались люди правой ориентации, несмотря на то, что выступление начали люди из-за коронавируса, которые выступали из-за понятного недовольства (мерами ужесточения ограничительных мер). Правые, не скрывая своих профашистских взглядов, атаковали и ворвались в Народную скупщину (парламент) Сербии, что является тяжким уголовным преступлением, на протяжении нескольких часов учиняли столкновения с сотрудниками полиции, закидывали их камнями, вступали в столкновения с ними. Полиция отвечала достойно, выдержала невероятное давление и ответила только тогда, когда эти люди вторглись в холл скупщины, нанеся при этом ущерб воротам и другим объектам скупщины", - заявил президент Сербии, отметив, что "в задачу полиции любой страны входит защита государственных учреждений".

"Нет ни одной страны в мире, где подобное произошло бы безнаказанно", - отметив Вучич.

Ранее в среду глава полиции Сербии Владимир Ребич сообщил, что в ходе беспорядков на акциях протеста в Белграде в ночь на среду полицейские задержали 23 человека.

Кроме того, по его словам, во время протестных акций и беспорядков пострадали 60 человек - 43 сотрудника полиции и 17 протестующих.

Ребич отметил, что хулиганы бросали камни, бутылки и другие предметы в полицию и подожгли пять служебных автомобилей.

В ночь на среду на улицы Белграда вышли тысячи человек в знак протеста против планов властей страны повторно ввести ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Участники акций собрались у здания парламента и попытались штурмом взять его, скандируя лозунги с призывами к отставке правительства. Полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, из-за распространения коронавируса Сербия ввела комендантский час и запретила массовые собрания.

По словам президента, сейчас в больницах страны с подтвержденным коронавирусом находится около четырех тысяч человек, а столичные госпитали почти полностью заполнены.

В связи с этим с восьмого июля будут запрещены массовые собрания более пяти человек - как в помещении, так и на улице, а с десятого числа, скорее всего, введут комендантский час.

Ранее "Страна" сообщала, что Греция запретила въезд гражданам Сербии после роста числа зараженных коронавирусом туристов.