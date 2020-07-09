Народный депутат фракции "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что в Европе поддерживают и одобряют его детище - законопроект "О медиа". Однако это является ложью.

Об этом написал в своем Facebook журналист Сергей Лямец.

По словам Лямца, утром 8 июля прошло обсуждение скандального законопроекта в онлайн-формате. Кроме Лямца и Потураева, в нем также участвовали юристы, которые разрабатывали документ перед тем, как он попал в руки депутатов из "Слуги народа".

Разговор не был легким, но все вели себя корректно. Журналисты задавали авторам проекта неудобные вопросы, спикеры терпеливо на них отвечали.

"Среди выступающих был официальный автор законопроекта Никита Потураев. Он... выступал с традиционным набором утверждений, что никаких ужасов в законопроекте нет (а они есть), что проект закона поддерживают медиа (это не так) и Европа поддерживает тоже (тоже нет)", - рассказал Лямец.

Под конец видео-конференции Потураев, сославшись на обстоятельства, отключился раньше. А скоро опубликовал следующий пост в Facebook.

"Со стороны защитников кремлевской пропаганды в украинском информационном пространстве пошла очередная дезинформация о европейской критике законопроекта "О медиа", которая якобы звучала сегодня во время публичного обсуждения, которое мы провели вместе, и при поддержке Совета Европы и ЕС, которым мы в очередной раз за это большое спасибо. Хочу уменьшить оптимизм врагов законопроекта. Вот настоящая реакция наших европейских друзей", - написал нардеп и опубликовал скриншоты из Твиттера Евросоюза и Швеции в Украине, в которых приветствуется прогресс в законотворчестве в отношении СМИ.

Лямец уверен, что к такому заявлению Потураева побудило выступление Жана-Франсуа Фюрнемона - старшего советника Центра регулирования в Европе (специального европейского органа по регулированию цифровых индустрий) и эксперта Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и Международной организация франкофонии.

В Украине Фюрнемон работает как официальный приглашенный эксперт от Евросоюза.

По словам Лямца, он задал Жану-Франсуа вопрос, который интригует многих журналистов с тех пор, как появились законопроекты "О медиа" и "О дезинформации".

"Мы знаем, что закон "О медиа" состоит из двух частей. Первая - это регулирование аудиовизуальных услуг. Мы точно знаем, что эта часть закона - выполнение обязательств, которые взяла на себя Украина в рамках евроинтеграции. Но есть и вторая часть - введение жесткого государственного контроля над онлайн-СМИ в Украине, со штрафами, санкциями и блокировкой сайтов. Вопрос: введение жесткого регулирования онлайн-СМИ - это инициатива Европы или инициатива властей Украины?" - спросил автор поста.

"Обычно в Европе не практикуется включать онлайн-медиа в одно целое с регулированием аудио-визуальных медиа. Поэтому я бы посоветовал не делать этого. Если это сделано, я думаю, регулирование должно быть ограничено до строгого минимума, который может сводиться к простой регистрации, кто несет ответственность за эту публикацию и эти незаконные действия. Конечно же, не должно быть дальнейших обязательств по контенту, которые налагаются на онлайн-медиа. Потому что это не является европейской практикой и это выходит за пределы, очерченные директивами, которые предписывают применять нормы только к аудиовизуальным медиа", - ответил эксперт.

Другими словами, из этого следует, что Европа не поддерживает попытки украинских властей закрутить гайки на рынке онлайн-медиа.

Именно после этого Потураев опубликовал свой пост, чтобы перебить эффект от выступления Фюрнемона.

"Не обижаюсь на Никиту за то, что он присвоил мне звание кремлевского пропагандиста. Трактую это как проявление трусости со стороны нардепа. А со страху можно и манипуляциями заниматься, и лгать через строчку", - резюмировал Лямец.

Ранее "Страна" приводила еще одно свидетельство, согласно которому европейский эксперт разнес законопроект Потураева в пух и прах.

Мы также сообщали о видео-конференции и выступлении на ней Фюрнемона.