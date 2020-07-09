В Житомирской области люди нашли тело мертвой женщины, а когда правоохранители пришли в квартиру, то увидели убитым и ее сожителя. В совершении убийства полиция подозревает двух юношей 18 и 19 лет, которые гостили накануне вечером у семейной пары.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На теле женщины, которую обнаружили прохожие, было много синяков и крови.

"Девушки, когда пошли туда, увидели, что она лежала раздетая. Ее волокли, тащили, и она вся синяя, избитая", - рассказала соседка убитых Татьяна Корнейчук.

Люди вызвали полицию. Правоохранители установили личность погибшей. Женщине - 58 лет, жила с сожителем. Когда полиция пришла в квартиру мужа, нашла мертвым и его.

Накануне ночью соседи слышали женские крики из квартиры на первом этаже.

"Его я не слышала, а она кричала, раза три - стихнет и кричит", - рассказала соседка погибших Екатерина Селенчук.

Но что в квартире кого-то убивают соседи и подумать не могли. Говорят, владелец квартиры и его сожительница жили тихо, ни с кем не конфликтовали.

В полиции выяснили, что к убийству 60-летнего мужчины и его сожительницы причастны двое местных парней 18 и 19 лет, которые жили по соседству. В тот вечер они зашли в гости к паре, вместе выпивали.

"Между ними возник конфликт, который привел сначала к убийству хозяина дома, а затем и убийству сожительницы, которую задушили в лесополосе", - отметил руководитель ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Молодые люди могли вымогать деньги у мужа, потому что знали, что тот накануне получил пенсию, говорят в полиции. У подозреваемых нашли его банковскую карточку. Возможно, женщина стала свидетелем убийства мужчины и, вероятно, пыталась убежать. Парни ее догнали и тоже убили.

Квартира, где жил один из подозреваемых, - в том же доме.

Задержанным парням уже объявили о подозрении в двойном убийстве. В содеянном они признались.

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