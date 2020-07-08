Бракоразводный процесс и дележ имущества российской певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина, начавшийся в январе, обрастает скандальными подробностями. Адвокаты артистки подозревают, что ее бывший муж утаил от нее немалую сумму денег.

Об этом сообщает StarHit.

Хоккеист требует разделить совместно нажитое с Пелагеей имущество, включая дом в ипотеке за 54 миллиона рублей (около 20 млн грн) и квартиру, в которой сейчас проживает певица с трехлетней дочкой Таисией. Также Телегин намерен заполучить половину квартиры стоимостью 85 миллионов рублей (32 млн грн), которая была куплена на средства матери артистки.

А Пелагея желает получить от мужа только алименты. По закону ей положена четверть от его ежемесячного дохода в 3,5 миллиона рублей.

При этом хоккеист настаивает на закрытости судебного процесса. Как оказалось, неспроста.

"Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли", - рассказал помощник адвоката Пелагеи.

Также спортсмен забрал себе дорогой "Бентли" за 16 миллионов рублей. Чтобы его купить, супруги продали "Мерседес" артистки и добавили недостающую сумму из семейного бюджета.

"После изучения всех имеющихся документов и сравнения их с иском Телегина есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела. Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так, как это установлено Семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту. Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагеи. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать. Она не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось", - добавил помощник защитника Пелагеи.

Очередное судебное заседание по разводу Пелагеи и Телегина состоится 9 июля.

Как писала "Страна", в июне о разводе объявили российские актеры Гарик Харламов и Кристина Асмус.

Мы также сообщали, что бывшая жена Элтона Джона подала на певца в суд через 30 с лишним лет после развода.