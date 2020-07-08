Мужчину, который пропал без вести еще в мае в Ровенской области, нашли закопанным в кукурузном поле всего в нескольких десятках метров от его дома.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Убитым оказался совладелец гаражного кооператива. Сначала все подозрения пали на его компаньона. Но потом следствие вышло сразу на нескольких убийц и женщину, которая все видела и молчала о преступлении.

Совладельца гаражного кооператива искали больше месяца по всей области. Родственники начали бить тревогу, когда 79-летний Игнатий перестал отвечать на звонки. В доме возле гаражей его тоже не было. Впоследствии что-то неладное заподозрили и арендаторы.

Начал бить тревогу и адвокат Игнатия. Тот не явился на заседание, где судился с другим совладельцем гаражей.

"Они судились за эти гаражи, землю не могли поделить", - говорит арендатор гаража Виталий Иванчук.

"Он исчез по непонятным причинам. Был активный. Постоянно участвовал и в судебных делах", - добавил заместитель руководителя Нацполиции Ровенской области Сергей Волков.

В полиции начали проверять версию земельного спора. Игнатий годами судился с Иваном. Мужчина говорит, хоть с убитым и не ладили, но это не повод идти на преступление.

"Чего мне убивать, если в нашу пользу все суды. Для чего он мне нужен?", - говорит он.

Никаких доказательств вины совладельца гаражей не нашли. А пока копы проверяли круг знакомств убитого, кто-то начал пользоваться его телефоном. Оказалось, это 30-летний мужчина, которого с сожительницей приютил Игнатий. Они часто злоупотребляли спиртным, после чего он их выгнал.

У них и нашли телефон убитого. Оказалось, что мужчина, которого приютил Игнатий, пришел к нему со своим старшим братом. Возник спор. Братья начали душить хозяина, тот отбивался. Пока мужчины убивали, женщина стояла на улице. Чтобы скрыть преступление, тело закопали в кукурузном поле.

Пока женщина в производстве как свидетель, но ее еще могут судить за сокрытие тяжкого преступления. Двум братьям грозит до 15 лет за решеткой. Сейчас они свидетельствуют друг против друга.

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