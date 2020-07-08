Приговором местного суда мужчина был признан виновным в том, что он, находясь по месту своего жительства, совершил умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, а именно, защищаясь от незаконного проникновения в его жилище и нападения со стороны группы лиц, нанес одной из них кухонным ножом один удар в грудь в результате чего потерпевшая в тот же вечер скончалась в больнице.

Апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, но Верховный суд с этим не согласился.

В кассационной жалобе защитник указал, что мужчина действовал в состоянии необходимой обороны, а потому в силу ч. 5 ст. 36 УК не подлежит уголовной ответственности.

Коллегия судей Уголовного суда ВС удовлетворила кассационную жалобу, отменив приговор местного суда и определение апелляционного суда.

К критериям определения правомерности необходимой обороны относятся: наличие общественно опасного посягательства, его действительность и объективная реальность, границы защитных действий, которые не превышали пределов необходимости, а вред лицу, осуществляющему посягательство, не превышал бы тот, который для этого необходим.

Вместе с тем, согласно ч. 5 ст. 36 УК независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение.

То есть, закон предусматривает исключения из общего правила о том, что при необходимой обороне лицо, которое защищается, должно придерживаться определенной границы, нанося вред посягающему.

Этими исключениями являются:

- нападение вооруженного лица;

- нападение группы лиц;

- противоправное насильственное вторжение в жилище или иное помещение.

В таких случаях вред, причиненный посягающему лицу, не ограничен никакими пределами, вплоть до лишения его жизни.

Коллегия судей согласилась с доводами защитника относительно правомерности действий осужденного в данной конкретной обстановке.

Так, из установленных судами первой и апелляционной инстанции фактических обстоятельств уголовного производства усматривается, что смерть потерпевшей мужчина причинил, находясь в состоянии необходимой обороны, в целях предотвращения противоправного насильственного вторжения в свое жилище и защиты от нападения группы лиц.

Верховный Суд указал, что в соответствии с ч. 5 ст. 36 УК, такие действия не влекут за собой уголовной ответственности, поэтому выводы местного и апелляционного судов о превышении пределов необходимой обороны безосновательны.

Ранее Верховный суд определил, что такое вынужденная самооборона при нападении в драке.

Также Верховный суд постановил, что продажа ворованного имущества не доказывает вину в краже.