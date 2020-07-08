В среду состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с представителями Украины, России и ОБСЕ. Обсуждение урегулирования конфликта на Донбассе традиционно проходило в формате видеоконференции.

О результатах встречи сообщила пресс-служба президента Украины.

Украинская сторона на переговорах настаивала на немедленном введении режима прекращения огня, учитывая ситуацию с пожарами на Луганщине. Требование поддержал координатор ТКГ - представитель ОБСЕ,. В результате были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС, которые будут тушить огонь вблизи линии разграничения.

Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию украинской делегации в политической рабочей группе, в рамках которой обсуждали правовые аспекты урегулирования конфликта на Донбассе. Активное участие в обсуждении приняли представители ОРДЛО в составе украинской делегации.

При обсуждении вопросов безопасности стороны затронули проблему недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории. На подконтрольных Киеву территориях доступ обеспечивается в полном объеме, а на оккупированных - до сих пор блокируется. В связи с этим спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау отметила, что должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ.

При этом ОБСЕ признала значительный прогресс в разработке обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" были предварительно согласованы 13 участков для разминирования с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.

Для активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация выразила готовность обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за позиции другой стороны.

На встрече была поддержана позиция Киева насчет открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев.

Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.

Также во время заседания ТКГ было раз поднят вопрос экологической безопасности.

Между тем представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов сегодня заявил, что Украина на переговорах на ходу изменила условия и отказалась исполнять свой же план по обмену пленными.

Месяц назад мы также цитировали слова Грызлова о том, что Украина фактически вышла из Минского процесса.