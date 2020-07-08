Тестирование на коронавирус, фото: РИА Новости

Минздрав принял четкий механизм осуществления бесплатных тестирований на коронавирус.

Об этом по результатам брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Бесплатно тестируются:

  • все люди, имеющие признаки коронавирусной болезни;
  • люди, находившиеся в контакте с коронавирусными лицами;
  • люди, нуждающиеся в плановой госпитализации;
  • медицинские работники, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней;
  • работники Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню тестируются раз в 30 дней.

Напомним, 19 мая вступил в силу Закон относительно усиленного тестирования на COVID-19.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав закупит препарат "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.

Также мы писали, что в Киеве обязали провести ИФА-тестирование на коронавирус всех сотрудников магазинов и общепитов.

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