В МОЗ объявили, кого в Украине будут тестировать на коронавирус бесплатно
Минздрав принял четкий механизм осуществления бесплатных тестирований на коронавирус.
Об этом по результатам брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Бесплатно тестируются:
- все люди, имеющие признаки коронавирусной болезни;
- люди, находившиеся в контакте с коронавирусными лицами;
- люди, нуждающиеся в плановой госпитализации;
- медицинские работники, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней;
- работники Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню тестируются раз в 30 дней.
Напомним, 19 мая вступил в силу Закон относительно усиленного тестирования на COVID-19.
Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав закупит препарат "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.
Также мы писали, что в Киеве обязали провести ИФА-тестирование на коронавирус всех сотрудников магазинов и общепитов.