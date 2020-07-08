Утром 8 июля в центре Киева произошло ДТП с участием велосипедиста.

Видео инцидента выложил портал "Киев оперативный" в соцсети Faceboook.

"Помните о возможных последствиях нарушения ПДД. Сегодня, около 11 часов, возле стадиона Лобановского произошло ДТП с участием велосипедиста. Мужчина на велосипеде, выезжая на дорогу из парка, столкнулся с транспортным средством. На помощь велосипедисту быстро подбежали патрульные, которые как раз были неподалеку. Они вызвали скорую и, к ее приезду, оказали мужчине домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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