"Хотят еще две категории". В России заявили, что Украина пересмотрела свой же план по обмену пленными
Представитель Российской Федерации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев отказался составлять списки для обмена удерживаемыми лицами.
По мнению Грызлова, этот отказ затормозит процесс обмена и освобождения пленных.
Как сообщает РИА Новости, об этом российский политик заявил по итогам заседания ТКГ 8 июля.
"В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения", - отметил Грызлов.
Он добавил, что при этом украинская сторона заявила отказ от своей же собственной, представленной ранее, инициативы по формату составления списков.
"Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории" , - сказал Грызлов.
Это не первый подобный поступок представителей Киева. В июне Москва уже вынуждена была констатировать, что Украина фактически вышла из Минского процесса и сорвала обмен пленными.
Как писал "Страна", сегодня в Совете Федерации высказались о присоединении "ЛДНР" к России.