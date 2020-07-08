Представитель Российской Федерации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев отказался составлять списки для обмена удерживаемыми лицами.

По мнению Грызлова, этот отказ затормозит процесс обмена и освобождения пленных.

Как сообщает РИА Новости, об этом российский политик заявил по итогам заседания ТКГ 8 июля.

"В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения", - отметил Грызлов.

Он добавил, что при этом украинская сторона заявила отказ от своей же собственной, представленной ранее, инициативы по формату составления списков.

"Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории" , - сказал Грызлов.

Это не первый подобный поступок представителей Киева. В июне Москва уже вынуждена была констатировать, что Украина фактически вышла из Минского процесса и сорвала обмен пленными.

Как писал "Страна", сегодня в Совете Федерации высказались о присоединении "ЛДНР" к России.