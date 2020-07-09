Украинцам рассказали, как предотвратить заражение вирусным гепатитом А, о его симптомах и профилактике.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Вирусный гепатит А - заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое протекание. Вирус гепатита А (ВГА) передается в результате употребления загрязненных продуктов или воды. Риск инфицирования ВГA связан с отсутствием безопасной воды и плохими санитарными и гигиеническими условиями. ВГА погибает через 5 мин кипячения. При комнатной температуре в сухой среде он сохраняется в течение недели, в воде - от 3 до 10 месяцев, в испражнениях - до 30 суток", - указано в сообщении.

Почти все инфицированные полностью выздоравливают от ВГА, однако изредка бывают случаи, когда пациенты умирают из-за слишком быстрого протекания болезни. Переболевший Гепатитом А получает пожизненный иммунитет, а единственный способ защититься - вакцинация.

Симптомы:

выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи (до цвета пива);

желтуха (пожелтение белка глаза и кожи) - просматривается у 70% взрослых больных.

Профилактика:

Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед употреблением пищи, а также после каждого посещения туалета.

Пейте только кипяченую воду: кипятить следует не менее 10 мин.

Хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением.

Не занимайтесь самолечением. Только врач может диагностировать вирусный гепатит A и дать рекомендации относительно режима и лечения.

На рынке доступны несколько инъекционных инактивированных вакцин против вирусного гепатита А.

Производители рекомендуют две дозы вакцины для обеспечения более длительной защиты после прививки (5-8 лет).

Для детей в возрасте до одного года лицензированных вакцин нет. В странах с высокой эндемичностью использование вакцины ограничено, поскольку большая часть взрослого населения имеет естественный иммунитет в результате перенесенного когда-то заболевания.

Напомним, в Украине вирусным гепатитом С (ВГС) и вирусным гепатитом В (ВГВ) заражены почти 2 миллиона человек. Врачи рекомендуют вакцинироваться, чтобы избежать инфицирования этими вирусами, а также соблюдать некоторые меры предосторожности.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали о симптомах гепатита, их видах, причинах и о том, какую профилактику стоит соблюдать, чтобы не заразиться этой опасной болезнью.