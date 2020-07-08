Суд в Тосно, что в Ленинградской области, освободил по УДО Олега Маковоза (Маклауд), который более 10 лет назад был осужден на 23 года заключения за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева.

Об этом в среду, 8 июля, информирует пресс-служба судов региона.

"При вынесении решения суд учел данные о личности осужденного, в том числе положительную характеристику, благодарственные письма и поощрения с места отбывания наказания, а также мнение администрации исправительного учреждения, не возражавшей против удовлетворения ходатайства об УДО", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что прокурор возражал против условно-досрочного освобождения Маковоза. Решение суда все еще может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, что в 2008-2009 году Маковоз и его сообщники были приговорены Санкт-Петербургским городским судом на сроки от 10 до 23 лет лишения свободы по ряду уголовных дел, в том числе о покушении на убийство депутата Кодзоева. Так, Кодзоев и его охранник Юрий Сазонов были обстреляны из автоматического оружия в центре Москвы 15 марта 2001 года. В результате происшествия погиб Сазонов.

Маковоз и его подельники входили в так называемую Братскую ОПГ. Им вменялась серия заказных убийств.

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