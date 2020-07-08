В Минздраве рассказали об особенностях стрептококковых инфекций, как избежать подобных заболеваний и об их профилактике.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook

"По оценкам World Health Organization (WHO), стрептококковые инфекции входит в десятку наиболее распространенных причин заболеваемости и смертности во время инфекционных заболеваний и являются одним из основных патогенов человека. Стрептококки достаточно устойчивы к внешней среде: выдерживают как низкую, так и высокую температуру (нагрев до 60° С в течение 30 минут), могут месяцами храниться в высушенной мокроте, навозе, крови. Под действием дезинфицирующих средств эти бактерии погибают за 15 минут", - указано в сообщении.

Чаще всего подобными заболеваниями заражаются воздушно-капельным путем, произойти это может даже во время разговора с больным. Бета-гемолитический стрептококк группы A вызывает такие болезни, как острые тонзиллиты/фарингиты (ангину), скарлатину, острую ревматическую лихорадку, неврологические расстройства, энтериты, иногда - синдром токсического шока и сепсис.

Источником инфекции являются люди, больные тонзиллитом, скарлатиной и другими клиническими формами респираторной или кожаной стрептококковой инфекции. Продолжительность инкубационного периода больных острой стрептококковой инфекции в основном зависит от способа и эффективности их лечения.

Так, в результате заражения стрептококковой инфекции организм производит два вида иммунитета: антитоксический и антибактериальный. Антитоксический иммунитет однородный для всех стрептококков группы А и пожизненный. Именно поэтому скарлатиной болеют один раз в жизни.

Антибактериальный же иммунитет является неустойчивым, поэтому локальные стрептококковые заболевания могут повторяться. Стрептококковые инфекции диагностируют на основании клинической картины с учетом сведений, предоставленных пациентом. Во всех случаях диагноз требует бактериологического подтверждения.

На сегодня в мире самым распространенным методом диагностики стрептококкового фарингита/тонзиллита является быстрый стрептококковый тест с получением результата через 5-10 минут. В качестве профилактики используют раннюю диагностику, изоляцию больных и устранение причин заболевания. Особое значение имеют санитарно-гигиенический режим и личная гигиена.

Также рекомендованы закаливание, полноценное питание, регулярное пребывание на свежем воздухе и физическая активность.

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