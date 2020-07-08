В Государственного бюро расследований прокомментировали заявления своего сотрудника Олега Корецкого о давлении на него со стороны руководства ГБР. В Бюро это назвали спекуляциями, поскольку он планирует увольняться из ведомства.

Заявление по поводу предстоящих разоблачений опубликовано в Facebook ГБР.

В Бюро отметили, что зафиксировали и подтвердили в ходе служебного расследования с применением полиграфа слив служебной информации. А разглашение любой служебной информации о ходе досудебных расследований недопустимо, ведь в прямом смысле убивает любую перспективу расследования.

Также в ГБР сообщили, что Корецкий руководил группами следователей, расследовавших производство в отношении Петра Порошенко с мая 2019 года, и лично со своей подписью неоднократно в течение всего 2019 года обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему президенту.

"По имеющейся информации, эти проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали. В феврале 2020 года руководство Бюро приняло решение передать расследование наиболее важных производств другим следователям", - сказано в заявлении.

Ранее "Страна" писала, что ГБР закрыло дело об отмывании доходов Порошенко через "Кузню на Рыбальском", а Корецкий намеревался рассказать об этом деле прессе.

Позже его интервью действительно вышло в нескольких СМИ. В нем он заявлял, что он считает многие дела против Порошенко пустыми, которые нужно закрыть, но руководство ГБР оказывало на него давление с целью заставить продолжать расследования.

Мы также сообщали, что 8 июля суд не стал избирать Порошенко меру пресечения по делу о незаконном назначении Семочко.

Ранее руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что на него оказывали давление "харьковские" с целью возбуждения уголовных дел против пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: "Нет состава преступления. Нету! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", потому что для тебя нет места", - заявил Корецкий в видеообращении, которое обнародовал адвокат Порошенко Илья Новиков.

Он также добавил, что готов выйти с публичным заявлением о давлении в СМИ. Корецкий не назвал конкретных людей, которых он обвиняет в давлении.