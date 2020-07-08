Правоохранители устанавливают причины обрушения пород в шахте Мирнограда, в результате которого погиб горняк.

Об этом в среду, 8 июля, информирует пресс-служба полиции Донецкой области.

"Вчера в Мирноградское отделение полиции обратился горный диспетчер шахты с сообщением, что на предприятии произошел несчастный случай. Предварительно установлено, что в момент, когда шахтер выполнял свою работу, произошел обвал породы, и мужчину засыпало. Пострадавший скончался на месте", - напомнили стражи порядка.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что обвал породы в шахте случился вечером во вторник, 7 июля. На тот момент в шахте находилось 35 горняков, а непосредственно на аварийном участке - 9 рабочих. Они были эвакуированы.

Ранее мы писали, что подобная авария произошла на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь". В результате погиб один рабочий, еще один шахтер был травмирован.