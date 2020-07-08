Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Черновицкой области, высказался по поводу авторов проекта "Новая украинская школа", обязавших поставлять в украинские школы парты с пластиковым покрытием. Глава государства назвал их негодяями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На встрече с представителями бизнеса Черновицкой области один из предпринимателей рассказал Зеленскому о ситуации с партами. По его словам, согласно проекту "НУШ", в школы нужно поставлять столы из натуральной древесины, обязательно покрытые пластиком. При этом ни одного производителя ламината и пластика в Украине нет.

"Люди, которые это сделали, просто негодяи. Спасибо за то, что вы нам это рассказали. Нам важны украинские предприниматели, которые платят налоги в Украине, а не люди, которые выводят деньги, делают из пластика какие-то стулья, и нам потом продают", - отреагировал на это Зеленский.

Ранее "Страна" приводила жалобу Зеленского на то, что он не знает, как жить с заложенным в бюджете курсом доллара.

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