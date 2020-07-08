Возможными преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации являются заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном в воскресенье, 5 июля.

"Он абсолютно лояльный, преданный человек (Медведев - Ред.). Путин так считает. И вот спроси меня, кого он будет выбирать преемником сегодня, я бы сказал, что он выбирает между четырьмя людьми, в которые входит Дмитрий Анатольевич на первой позиции", - сказал Венедиктов.

По мнению главреда "Эха Москвы", российские власти держат Медведева, а также Нарышкина в резерве, а о том, что последний - возможный преемник Путина, свидетельствует то, что он полностью выведен из-под критики.

"Кто позволит себе критиковать главу разведки?" - сказал Венедиктов.

Слова о преемнике Путина - с 33:41. Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон

Напомним, что 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституцию, которое ознаменовало "обнуление" сроков главы государства Владимира Путина. Теперь он может оставаться при власти до 2036 года.

Ранее мы писали, что двоюродный племянник президента России, экс-сотрудник ФСБ, а ныне предприниматель Роман Путин пошел в политику и был избран председателем партии "Народ против коррупции".