В городе Сквира Киевской области 21-летний водитель "ЗАЗ" столкнулся мопедом "Suzuki", в результате чего пострадала 17-летняя пассажирка мотороллера.

Об этом в среду, 8 июля, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что во время аварии девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована с многочисленными травмами.

Стражи порядка уже возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция Киевщины призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осмотрительными. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения - сделает безопасным Вашу жизнь и здоровье", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что недавно в Одесской области на трассе Киев-Одесса водитель на автомобиле Dodge смертельно травмировал 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Ранее мы писали, что под Киевом водитель автомобиля Ford не справился с управлением на повороте через пешеходную зебру и сбил мать с коляской, которая держала ребенка на руках.