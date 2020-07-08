В среду, 8 июля, президент Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку на Буковину. Возле Черновицкого государственного университета имени Федьковича его ожидали жители области с жалобами. Глава государства пообщался с ними.

Видеозапись разговора опубликовал в Facebook местный журналист Петр Сологуб.

Когда глава государства подошел к толпе граждан, собравшиеся стали наперебой жаловаться на вырубку лесов, ликвидацию санаториев, в том числе туберкулезного, где лечились дети. Причем, что касается последнего, ему выделяют финансирование.

Вопрос с санаторием президент переадресовал главному санитарному врачу Виктору Ляшко.

Также главе государства рассказали, что в трех селах протестуют против плана децентрализации и безосновательного присоединения к другому району, где нет инфраструктуры. Протесты масштабные, однако местные власти их скрывают от центра, а участников давят машинами. Стоявший рядом с Зеленский губернатор Черновицкой области Сергей Осачук пытался возражать, но люди заявили, что он дезинформирует президента.

После очередного крика души о вырубке лесов, Зеленский принялся объяснять, что жители сами выбрали себе такую плохую корруммпированную власть, которая не решает их проблемы и вырубает леса.

Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог. Президент откровенно разозлился.

"Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?" - раздраженно сказал он и поспешно дал задание свите собрать информацию по этой теме.

Народ продолжал жаловаться, но президент перестал обращать на него внимание, развернулся и ушел.

Ранее "Страна" писала, что в Черновцах Зеленский пожаловался на то, что не знает, как жить с таким курсом доллара в бюджете.

Мы также разбирались, зачем президент скупал гособлигации ОВГЗ и почему не указал это в декларации.