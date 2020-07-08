Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Прокуратура города Киева

В Киеве 25-летний лейтенант полиции требовал от водителя 27 тысяч гривен взятки за возвращение ему автомобиля "Rover 75", который был изъят в связи с использованием его по поддельным документам. Теперь правоохранителю может грозить до 10 лет тюрьмы.

Об этом в среду, 8 июля, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что следователь был задержан во вторник, 7 июля, во время получения им полной суммы взятки и передачи документов по возврату автомобиля со штрафплощадки.

В Киеве полицейский попался на взятке в $1000 за возврат водителю автомобиля со штрафплощадки. Фото: Прокуратура в Фейсбук

"Сейчас полицейскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного средства контроля", - говорится в сообщении.

В Киеве полицейский попался на взятке в $1000 за возврат водителю автомобиля со штрафплощадки. Фото: Прокуратура в Фейсбук

Так, если вина полицейского будет доказана, он может сесть в тюрьму на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В Киеве полицейский попался на взятке в $1000 за возврат водителю автомобиля со штрафплощадки. Скриншот: Прокуратура города Киева в Фейсбук

Напомним, что недавно правоохранители Ровенской области поймали на коррупции одного из заместителей начальника отдела прокуратуры региона. Он обещал закрыть уголовные дела за два ноутбука.

Ранее мы писали, что в Киевской области задержали главу социально-психологического отделения тюрьмы, который требовал от заключенного взятку в размере восьми тысяч гривен.

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