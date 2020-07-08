Президент Владимир Зеленский винит в закрытии украинских предприятий курс доллара, который сохранялся в стране в последнее время, и его несоответствие заложенному в бюджет.

Об этом Зеленский сказал черновицким предпринимателям 8 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года – Ред.). Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк – Ред.). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", - сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, есть некоторые "люди, которые "помогают" Украине".

Например, речь о заявлении экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что МВФ нужно не предоставлять поддержку Украине, пока не будет назначен независимый глава Нацбанка.

"Поэтому мы вас прекрасно понимаем, мы знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий просто закрылись, и всё остальное, и Covid-19… Выйдем из этой ситуации, всё стабилизируем, я в этом уверен", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня, 8 июля, Зеленский после срочного визита в Луганскую область полетел в Черновцы.

Также мы писали, что в четверг Зеленский полетит на Волынь.