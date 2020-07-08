В Киеве полицейские задержали 32-летнюю местную жительницу во время того, как она упаковывала наркотики для последующей продажи. У нее дома правоохранители обнаружили каннабис и амфетамин, а также различное оружие. Теперь ей может грозить 10 лет тюремного срока.

Об этом в среду, 8 июля, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

"В ходе проведения обыска по месту жительства женщины изъято более 100 полиэтиленовых пакетиков и 1 контейнер с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин, около полусотни свертков с веществом, похожим на наркотическое средство - каннабис, 8 емкостей с такой же веществом, а также электронные весы", - говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли 66 предметов, похожих на патроны, 2 предмета, похожих на пистолеты калибра 9 и 8 мм, снаряженные магазинами, а также предмет, похожий на корпус гранаты "Ф-1" с запалом.

"Женщину задержали при осуществлении фасовки очередной партии наркотических средств и психотропных веществ. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что недавно в Кривом Роге была задержана преступная группа из семи человек, которая изготавливала наркотики, а затем сбывала их через интернет путем закладок.

Ранее мы писали, что правоохранители раскрыли детали спецоперации Европола под названием Venetic, в ходе которой было задержано свыше тысячи человек из секретного чата EncroChat, который специализировался на продаже наркотиков.