Австрийской прессе стали известны детали, связанные с убийством в Вене блогера Анзора, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова. И жертва, и предполагаемый киллер жили в Австрии. А последний некоторое время находился в Украине.

Подробности дела привело австрийское издание Der Standard.

Анзором из Вены называл себя 43-летний чеченский беженец Мартин Б. (Мамихан Умаров) в видеоблоге на Youtube. В своих роликах он обличал власти Чечни, критиковал и грубо оскорблял в первую очередь лично главу республики Рамзана Кадырова. Последнее видео было загружено в прошлый четверг. На нем Анзор показывает молотком, что бы он сделал с некоторыми людьми.

Как выяснилось, незадолго до гибели Умаров сказал своему знакомому, что чувствует себя в опасности, и просил его помочь с приобретением бронежилета. Агентство APA цитировало бывшего украинского нардепа Игоря Мосийчука, которого беженец тоже просил помочь купить бронежилет.

"Он сказал мне и свой размер", - сообщил экс-депутат, который сам пережил покушение в 2017 году в Киеве.

Мосийчук связался со знакомыми в Израиле, где производят спецодежду. На его просьбу указать адрес доставки Мартин Б. назвал ему венский район Донауштадт.

При этом от охраны полиции блогер отказался.

В прошлую субботу Анзора застрелили в Герасдорфе недалеко от Вены, у входа в офис строительной фирмы.

В 2007 году чеченец получил в Австрии статус беженца. Мартин Б. его стали звать по паспорту иностранца.

Анзор был известен полиции и органам безопасности в связи с тем, что в Австрии его неоднократно судили за ввоз нелегальных мигрантов и ложные свидетельские показания. Кроме того, он попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с убийством чеченского диссидента Умара Исрапилова в 2009 году в Вене - в качестве лица, подвергавшегося опасности. Интересно, что с Умаром Анзор был земляком.

Что касается предполагаемого убийцы, то в ходе всеобщего розыска удалось быстро арестовать двух подозреваемых. Оба тоже родом из Чечни.

По данным полиции, подозреваемые на допросах не проявляют готовности к сотрудничеству. Предполагаемый стрелок, 47-летний мужчина, был зарегистрирован в Ансфельдене (Верхняя Австрия).

Роль предполагаемого сообщника пока не ясна. Во всяком случае он якобы приехал вместе с жертвой в Герасдорф и сначала проходил по делу как свидетель. После противоречивых показаний во время первого допроса он остался под полицейским арестом.

Предполагаемый убийца Умарова жил в Украине, затем приехал в Австрию и попросил убежища. При этом в 2014-2015 годах он бывал в России.

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