Мужчина из Бразилии, вероятно, стал третьим в мире человеком, которого врачи смогли полностью вылечить от ВИЧ-инфекции. Они использовали агрессивную комбинацию антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3).

Об этом сообщает Science.

Речь идет о 36-летнем бразильце, которого врачи назвали Пациентом из Сан-Паулу. Антиретровирусные препараты в сочетании с никотинамидом вынудили его зараженные клетки пробуждать латентный вирус, а это сделало их уязвимыми для иммунитета.

Сообщается, что курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в его крови. Также до чрезвычайно низких уровней опустилось число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. У большинства людей, принимающих антиретровирусные препараты и прекративших курс лечения, вирусная нагрузка вновь начинает возрастать в течение нескольких недель.

Впрочем, еще достоверно неизвестно, что Пациент из Сан-Паулу действительно полностью излечился от ВИЧ. Пока что ученые не исследовали лимфатические узлы и ткани кишечника, чтобы подтвердить отсутствие вируса.

Напомним, что в 2019 году в Германии уже сообщали о третьем в мире человеке, которому удалось победить ВИЧ, тогда речь шла о дюссельдорфском пациенте, которому пересадили костный мозг от донора с мутацией, обеспечивающей ее носителю устойчивость к заражению ВИЧ.

А в Лондоне зафиксировали второй в истории случай, когда человеку удалось излечиться от синдрома иммунодефицита человека.