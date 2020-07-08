Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", способная достроить газопровод "Северный поток - 2", вошла в воды Дании.

Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Согласно информации Marine Traffic, утром 8 июля судно покинуло германские воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. При этом оно удаляется от острова Борнхольм, где расположен недостроенный участок газопровода. В качестве пункта назначения баржи указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока - 2" и откуда "Фортуна" вышла накануне вечером.

Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков спрогнозировал, когда могут быть возобновлены работы по строительству газопровода.



"Я сомневаюсь, что "Фортуна" идет уже вставать на точку, чтобы продолжать строительство. Потому что если бы это было так, тогда и "Академику Черскому" не было бы смысла находиться в порту, он пошел бы к месту продолжения строительства. Так что пока что, я думаю, "Фортуна" еще не пошла достраивать... Плюс к этому разрешение на использование "Фортуны", которое Дания выдала несколько дней назад, предполагает, что дается четыре недели на оспаривание этого разрешения. Поэтому работы "Фортуны", по идее, должны начаться не раньше 3 августа", – сказал Юшков.

Вчера "Страна" рассказывала о том, что судно покинуло порт Мукран.

Мы также сообщали, что Дания разрешила использовать новые суда для достройки "Северного потока - 2" в своих водах. Согласно ему, теперь можно использовать суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным.