Завтра Западную Украину и Киев накроют дожди, в остальных регионах страны будет сухо и облачно.

Об этом гласит прогноз погоды на четверг, 9 июля, опубликованный Украинским гидрометцентром.

На Западной Украине столбики термометра днем будут колебаться от 20 до 25 градусов тепла. Ночью от +11 до +14. На территории региона пройдет небольшой дождь.

На севере страны днем от +20 до +24, ночью от +11 до +14. Осадки ожидаются на территории Житомирской и Сумской области.

В восточных областях будет облачно, днем температура воздуха составит от +24 до +27 градусов, а ночью от +17 до +19. Ночью дождь ожидается на всей территории региона.

На юге Украины также облачно, днем от +25 до +28, ночью от +15 до +19.

В центральных областях днем +20 до +25, ночью от +12 до +15

Температура воздуха в Киеве будет колебаться от +20 до +22, прольется небольшой дождь. Ночью от +12 до +14, без осадков.

Напомним, что по информации народного синоптика Натальи Диденко, в четверг, 9 июля, в Украине будет свежо. Дожди пройдут в западных и северных регионах, а также Винницкой области.

Ранее мы писали, что глобальное потепление влияет на температурные показатели в Украине быстрее, чем в среднем по миру. Так, с 1991 года сильнее всего потеплело в Чернигове и Киеве - на целых 1,6°С.