Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сторона защиты экс-президента Петра Порошенко затягивала процесс судебного рассмотрения дела против него на протяжении всего расследования. А что касается меры пресечения Порошенко, ходатайство об избрании которой отозвали прокуроры, Венедиктова заявила, что во время заседания была продемонстрирована незаангажированность и профессиональность.

Об этом Венедиктова заявила в ходе видеообращения, обнародованного в YouTube.

Венедиктова напомнила, что в 2019 году Рада лишила депутатов неприкосновенности, а теперь все чаще звучат заявления о политических преследованиях. Ситуацию она решила разобрать на примере Порошенко.

"Сейчас правоохранителями расследуется ряд уголовных производств, начатых по постановлениям судов, заявлениям граждан и материалам правоохранительных органов. В четырех производствах расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления. У нас нет функции доследственной проверки - по формальным признакам правоохранительные органы должны вносить в ЕРДР заявления о преступлениях. Хорошо это или плохо - вопрос к законодателю. Заявления о преступлениях, совершенных пятым Президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан", - заявила Венедиктова.

Что касается дела о назначении Семочко, по словам генпрокурора, в нем достаточно доказательств для объявлении о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предполагает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

"К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия Уголовно-процессуального кодекса дают возможность неприкосновенным оставаться такими. Обратите внимание, как по действующему УПК можно до бесконечности затягивать дело... Например, сегодня звучат лозунги, что суд собрался ночью и вынес решение о продолжении сроков досудебного расследования. Нет, судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не явилась. Вчера в 14:00 заседание началось, но защита объявила отвод судьи. И только после рассмотрения отвода, в 18:30, началось рассмотрение основного ходатайства по сути", - сказала Венедиктова.

По ее словам, сторона защиты, как и в ходе всего расследования, всячески пыталась затягивать процесс, ставя под сомнение абсолютно все.

"Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, сегодня подозреваемому, стороне защиты, а также потерпевшей стороне мы открыли доступ к материалам досудебного расследования. Далее - суд. Что касается избрания меры пресечения. Суд и прокуроры продемонстрировали незаангажированность и профессиональность в процессуальной плоскости. Мера пресечения избиралась для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования. Следствие завершено", - сообщила генпрокурор.

Напомним, сегодня стало известно, что ГБР закрыло дело об отмывании доходов Порошенко через "Кузню на Рыбальском".

Также мы писали, что ранее генпрокурор Венедиктова заявила о закрытии еще трех дел против Порошенко: в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева), назначения членов Высшего совета правосудия.