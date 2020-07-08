В приграничных районах Бурятии проводится отлов мелких грызунов, в частности сурков, в связи со вспышкой бубонной чумы в Монголии.

Об этом в среду, 8 июля, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

"Организовано и проводится зоолого-эпизоотологическое обследование объектов окружающей среды (мелкие мышевидные млекопитающие) на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, результаты серологических, бактериологических и ПЦР-тестов на наличие антигена возбудителя чумы, проведенных в 2020 году, были отрицательными. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что некоторые районы у границы Российской Федерации и Монголии (Тыва, Алтай, Забайкальский край) являются природными очагами чумы.

Напомним, что в Западной Монголии, где в конце июня были выявлены двое заболевших бубонной чумой, госпитализирован еще один человек с подозрением на эту болезнь.

Как мы сообщали ранее, во Всемирной организации здравоохранения назвали случаи вспышек бубонной чумы в Китае и Монголии неопасными. Специалисты организации продолжают следить за ситуацией.