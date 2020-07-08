Служба безопасности Украины прокомментировала слова бывшего председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой о том, что команда Владимира Зеленского обманула доверие МВФ. В СБУ попросили Гонтареву и других бывших высокопоставленных чиновников не делать подобных громких заявлений.

Просьбу пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook.

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ "заморозит" сотрудничество с Украиной и потребует досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", - заметили в СБУ.

В ведомстве воззвали к совести бывших представителей власти, призвав их заботиться о национальных интересах Украины, а "не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".

Как писала "Страна", Гонтарева в интервью изданию The Central Banker сказала, что власть Зеленского якобы не обеспечила независимость НБУ, и теперь МВФ должен прекратить выделять новые кредитные транши.

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