Новый iPhone 12, выход которого сорвался из-за падения спроса и пандемии коронавируса, поступит в продажу без наушников и адаптер питания.

Об этом со ссылкой на рендер блогера iPhone Concepts пишет 9to5mac.

Так, сообщается, что в результате утечек информации удалось выяснить, что в коробка для iPhone 12 станет меньше за счет того, что в ней будет находиться только ниша под смартфон, зарядный провод и документация.

Ранее в комплект смартфонов Apple входили зарядный кабель Lightning, адаптер питания мощностью пять ватт, проводные наушники, документация и набор фирменных наклеек.

Отметим, что ранее о том, что iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядного устройства сообщал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Ko). Он предполагал, что таким образом компания хочет компенсировать связанные с внедрением 5G расходы и подтолкнуть пользователей к покупке беспроводной гарнитуры AirPods.

Напомним, ранее стало известно, как будет выглядеть iPhone 13.

Также мы писали, что в Apple рассказали, как будет выглядеть новый iPhone с 5G и прямоугольным дизайном.