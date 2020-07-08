Государственный концерн (ГП) "Укроборонпром" официально назначил президентом дочерней авиастроительной компании "Антонов" Александра Лося. После таких кадровых изменений в скором времени могут начать строительство новых серий самолетов линейки "Ан".

Об этом сообщил замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем на странице в Facebook.

"Впервые за много лет "Антонов" возглавил человек, который фактически вырос на заводе и непосредственно занимался производственными процессами. Надеюсь, что при его руководстве на предприятии сформируется новая команда руководителей - молодых, профессиональных и ориентированных на будущее", - написал он.

По словам Наема, 42-летний Лось, работающий на "Антонове" 18 лет, уже внесен в госреестр в качестве руководителя ГП.

Отмечается, что обновление руководящего состава "Антонова" позволит выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линейки "Ан"

"Не могу и не имею права раскрывать все детали, но хочется верить, что эта новый этап станет для Антонова началом строительства нескольких новых серий самолетов линейки "Ан", в том числе на внутренние заказы", – добавил Найем.

Отмечается, что Александр Донец, который возглавлял ГП "Антонов" с 2018 года и после освобождения в июне 2020 пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия. ГК "Укроборонпром" в полной мере выполнил свои обязательства перед бывшим президентом ГП "Антонов", предусмотренные трудовым законодательством и контрактом.

Напомним, 9 июня гендиректор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс уволил главу ГП "Антонов" Александра Донца. Врио руководителя учреждения стал вице-президент по проектированию ГП "Антонов" Александр Лось.

Также мы сообщали, что на должность руководителя "Антонова" обсуждалась кандидатура Руслана Коржа. Он входит в ближайшее окружение главы "Укроборонпрома" и, по-сути, является его доверенным лицом.