Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран уведомило посольство Украины в стране о готовности начать переговоры по поводу сбитого в январе "Боинга" компании "МАУ". Хотя не далее как сегодня заместитель главы украинского МИД утверждал, что Иран не идет на такие переговоры.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Вступить в диалог власти Ирана будут готовы с 20 июля.

"Исламская Республика Иран ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной. В этой связи, сегодня, 8 июля 2020 года, Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран посольству Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры с 20 июля 2020 года. И сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной", - сказано в распространенной в среду "Позиции посольства Исламской Республики Иран в Украине относительно процесса двусторонних переговоров по вопросу катастрофы - падения самолета, совершавшего рейс PS752".

В Тегеране отметили, что никоим образом не оставляли без ответов ноты украинской стороны. Эти ответы были предоставлены в виде официальных нот, в ходе официальных встреч иранского руководства с послом Украины в республике и встреч посла Ирана с украинскими властями.

"Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с украинской стороной, руководствуясь действующими нормами международного права, связанными с этим вопросом. Полные, исчерпывающие тексты относительно этого были представлены украинской стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа", - заявили в посольстве.

Напомним, 8 января пассажирский самолет авиакомпании "МАУ" потерпел крушение в Тегеране сразу после вылета в Украину. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после трагедии Иран официально признал, что по ошибке сбил борт.