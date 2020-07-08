В четверг, 9 июля, в Украине будет свежо. Дожди пройдут в западных и северных регионах, а также Винницкой области.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня ожидается в западных, большинстве центральных и северных областях в районе +20...+26 градусов, в южной части страны, восточных областях, Днепре и районах - +26...+29 градусов.

Дожди, преимущественно небольшие, возможны в четверг на западе и севере Украины, а также в Винницкой области. Местами вероятны грозы. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сухая солнечная погода.

В Киеве завтра - периодическая облачность, иногда будет выходить солнце, локально вероятен небольшой дождь.

"Температура воздуха - дышать-не надышаться, в течение дня +23, +24 градуса", - написала Диденко.

А вот к выходным, по ее словам, температура воздуха снова поднимется до +28...+31 градуса. Со следующей недели, скорее со вторника, она вернется в комфортные пределы.

Напомним, спасатели объявлили штормовое предупреждение на 9 июля из-за непогоды.

Также мы писали, что в среду в Украине спала жара, на левобережье - грозовые дожди.