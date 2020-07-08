Центральная избирательная комиссия признала супругу экс-министра обороны Алину Свидерскую народным депутатом от партии "Голос". Таким образом, она зашла в Раду вместо Святослава Вакарчука, который сдал мандат в конце июня.

Такое решение было принято на заседании в среду, 8 июля, передает пресс-служба ЦИК.

"Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решения внеочередного съезда политической партии "Голос" от 26 июня 2020 года и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Вакарчука С.И., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г в общегосударственном многомандатном избирательном округе от этой политической партии, в связи с его выходом из состава соответствующей фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.

По информации ЦИК, Свидерская Анна Валерьевна родилась в 1989 году, имеет высшее образование и является директором ООО "Айсе Хидр Юкрейн". Она является членом партии "Голос" и на данный момент проживает в Киеве.

Напомним, 11 июня Святослав Вакарчук сообщил на брифинге в Мариинском парке о своем уходе из Верховной Рады. 17 июня в парламенте был зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении его полномочий, однако нардепы не поддержали данную инициативу. Однако уже 26 июня члены партии "Голос" провели съезд, на котором лишили своего экс-лидера мандата народного депутата.

О политическом пути музыканта Вакарчука мы писали в отдельном материале.

Стоит отметить, что 31-летняя Свидерская является супругой экс-министра обороны Андрея Загороднюка. Она выпускница Киево-Могилянской академии. После обучения в Украине политик изучала право в британском Кембридже. Пять лет назад Алина Свидерская рассказывала, что на обучение в Англию она поехала, получив стипендию от фонда Сороса.